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«Фиолетовая» ветка метро Москвы начала работать штатно после сбоя

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы введено в график. До этого на «фиолетовой» ветке увеличивали интервалы движения поездов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы движения временно увеличивали из-за падения на пути постороннего предмета. Пока неизвестно, что именно это был за предмет.

Сведений о наличии пострадавших не приводилось.

Утром 25 апреля на станциях «желтой» ветки московской подземки также отключался свет. Власти поясняли, что на «Третьяковской» временно снижался уровень освещенности на платформе и останавливались эскалаторы. Неполадки оперативно устранили.