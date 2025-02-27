Финляндия переименует поезда Allegro, которые связывали Хельсинки и Петербург

Власти Финляндии переименуют скоростные поезда Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Составы уже 3 года не ездят в Северную столицу, сообщает Kp.ru .

«Скоростные поезда, которые ранее связывали Хельсинки и Петербург, переименуют в Pendolino Plus. Их планируют использовать на междугородних маршрутах национальной железнодорожной компании VR», — пишет местное издание Yle.

В статье отметили, что поезда планируется задействовать на междугородних маршрутах, обслуживаемых национальной ж/д компанией VR.

Из материала следует, что в скором времени Pendolino Plus начнут курсировать между Хельсинки, Турку и Оулу. Запуск новых маршрутов запланирован на конец текущего года.

Ранее стало известно, что Финляндия планирует провести собственное расследование после взрыва на нефтяном танкере в порту Усть-Луга в Ленинградской области.