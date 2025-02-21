ФАС заинтересовалась дорогой питьевой водой в аэропорту Внуково

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило антимонопольные дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и обычной торговли ООО «Регстаэр-М», сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении считают, что компания устанавливала монопольно высокие цены на питьевую воду в границах аэропорта.

Управление ФАС проведет проверку обоснованности цен на питьевую воду в пределах двух изолированных зон Внуково.

В случае если признаки нарушения будут выявлены, то компании будут грозить штрафы

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья доехали до аэропортов на автобусах с начала 2025 года 670 тыс. раз. Это на 11% больше, чем в 2024 году.