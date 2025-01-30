Пассажиры Подмосковья доехали до аэропортов на автобусах более 670 тыс раз

Жители и гости Московской области могут воспользоваться маршрутами «Мострансавто», чтобы доехать до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. С начала 2025 года на маршрутах, следующих к воздушным хабам, зафиксировано более 670 тыс. поездок, что на 11% больше аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мострансавто» обслуживает 16 маршрутов, обеспечивающих транспортную связь аэрогаваней с различными городами Подмосковья. В январе по банковским картам на этих маршрутах пассажиры совершили свыше 293 тыс. поездок. Более 260 тыс. трансакций было зафиксировано социальными картами. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») жители и гости Московской области воспользовались свыше 120 тыс. раз. Самым популярным маршрутом оказался № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» — более 215 тыс. поездок.

Бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно перевозить ручную кладь, сумма длины, ширины и высоты которой не превышает 120 см. Стоимость перевозки более крупного багажа (его параметры в сумме не должны превышать 180 см) в городском сообщении составляет 59 руб., в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км включительно — 59 руб., свыше 25 км до 50 км включительно — 118 руб., свыше 50 км — 177 руб. При этом нужно помнить, что запрещено размещать ручную кладь и багаж на местах, предназначенных для пассажиров, в проходе между сиденьями, вблизи входа или выхода из автобуса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.