В Нижнем Новгороде кортеж на «Геликах» подрезал машину полиции

Свадебный кортеж на внедорожниках Mercedes-Benz G-класс устроил опасные маневры на дорогах Нижнего Новгорода. Автомобили торжественной колонны подрезали других участников движения, не уступая даже машине полиции, пишет Baza .

Инцидент произошел на проспекте Гагарина и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как свадебный кортеж подрезает автомобили в потоке. Водители транспортных средств сигналили нарушителям.

Вместе с разбитыми «Жигулями» внедорожники из кортежа перестраивались, лезли вперед и не сбавляли обороты. В какой-то момент несколько «Геликов» и вовсе перекрыли путь полицейской «ГАЗели».

Предварительно известно, что как минимум один из внедорожников принадлежит официальному дилеру Mercedes-Benz в Нижнем Новгороде. О реакции правоохранительных органов на произошедшее пока не сообщается.

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