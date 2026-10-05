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Пассажиров самолета в Турции проверяют после записки о взрывчатке

Общество

Пассажиров рейса Анкара–Шанлыурфа после обнаружения записки о взрывчатом веществе вывели в отдельную зону терминала, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал гражданской авиации HavaSosyalMedya.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности проводят проверку их почерка.

Самолет совершил экстренную посадку после обнаружения записки о наличии взрывчатки на борту.

Ранее рейс British Airways из Лондона в Чикаго объявил аварийную ситуацию — воздушное судно кружит в небе более 2 часов.

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