Пассажиров самолета в Турции проверяют после записки о взрывчатке
Пассажиров рейса Анкара–Шанлыурфа после обнаружения записки о взрывчатом веществе вывели в отдельную зону терминала, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал гражданской авиации HavaSosyalMedya.
Отмечается, что сотрудники службы безопасности проводят проверку их почерка.
Самолет совершил экстренную посадку после обнаружения записки о наличии взрывчатки на борту.
Ранее рейс British Airways из Лондона в Чикаго объявил аварийную ситуацию — воздушное судно кружит в небе более 2 часов.
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