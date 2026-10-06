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В Петербурге ищут 12-летнюю девочку по имени Полина, сообщает поисково-спасательный отряд «Северо-Запад» .

«Пропал подросток, 12 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 октября ее местоположение неизвестно.

На ребенке была черная одежда и кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Сочи ищут 16-летнюю туристку, которую в непогоду унесло мощным течением на горной реке Агуре в районе водопада «Чертова купель».

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