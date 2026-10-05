Пятикратной чемпионке РФ запретили ходить в бассейн из-за ссоры с посетителем

Психолог Светлана Цецерская, участвующая в синхронном плавании, рассказала в соцсетях о скандале в бассейне. По ее словам, 4 октября на тренировке в Москве произошел конфликт с одной из посетительниц: ее возмутило, что спортсменки поддерживают друг друга, хлопая в ладоши и крича, из-за чего пострадала пятикратная чемпионка России по синхронному плаванию Дарья Бокова.

Цецерская подчеркнула, что звуки поддержки во время прогонов являются частью спортивного поведения и не нарушают правил бассейна. По ее словам, так поддерживают друг друга все сборные.

В итоге конфликт произошел между посетительницей и психологом из-за того, что женщина была недовольна проходившей рядом тренировкой, но наказали за это пятикратную чемпионку России по синхронному плаванию Дарью Бокову. Ей запретили посещать бассейн после конфликта и исключили из членства бассейна.

«Но в какой-то момент сама Даша Бокова, которая в этой ситуации не была нашем тренером, потому что, когда она тренер, она стоит на бортике, в шортах, в футболке, а мы в воде. В этой ситуации мы были одной командой. И мы пришли сюда, внимание, купив билеты за свой счет, и не заплатив Даше ни рубля. Потому, что в обычной ситуации (полноценной тренировки — ред.) мы не покупаем билеты. Даша арендует нам площадку, а мы оплачиваем работу Даши. И у нас есть все доказательства, что мы в этот день купили билеты за свой счет», — рассказала Цецерская.

Теперь Цецерская просит отменить все санкции в отношении Боковой и наказать того, кто, по ее мнению, принимал активное участие в конфликте.

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