Еще 10 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов появилось в Москве

На востоке Москвы установили еще 10 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Благодаря этому количество экологических маршрутов увеличится, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Власти мегаполиса продолжают наращивать зарядную инфраструктуру на конечных станциях по поручению мэра Сергея Собянина. Это помогает производить быструю замену автобусов на инновационные электробусы, сделанные в РФ.

Всего в столице есть более 370 зарядных станций. Еще 10 ультрабыстрых устройств появились недавно на востоке города.

Благодаря этому решению будет запущено еще больше электробусных маршрутов, а работа уже существующих станет гораздо эффективнее.

Ранее российская столица заняла первую строчку в топе мегаполисов Европы по количеству электробусов. Передача 1,2 тыс. электробусов почти вдвое улучшила экологический эффект в Москве.