Москва находится в списке лидеров среди городов мира по развитию и применению электрического транспорта. Также российская столица — мегаполис №1 в Европе по количеству электробусов.

Инновационные транспортные средства работают на электротяге. В Москве ими заменяют автобусы, начиная с 2018 года. Сегодня т/с уже применяются на 190 маршрутах.

Заместитель мэра Москвы в gравительстве Москвы, руководитель lепартамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов отметил, что в 2023 году столица подписала наиболее крупный в Европе контракт на поставку 1,2 тыс. новых электробусов от ЛиАЗ и КАМАЗ. По информации «Мосэкомониторинга» lепартамента природопользования, выход инновационных машин на маршруты дал возможность увеличивать общий экологический эффект от перехода на электротранспорт почти в два раза.

«Москва активно заменяет автобусы на электробусы», — отметил Ликсутов.

По его словам, такие транспортные средства делают поездки более комфортными для пассажиров. Также они улучшают экологию Москвы.

За два года количество выбросов загрязняющих веществ уменьшилось на почти 400 тонн. Выбросов парниковых газов в атмосферу стало меньше более чем на 100 тыс. тонн. И дальше проводится работа по сохранению экологии, улучшению качества жизни в Москве по поручению мэра Сергея Собянина, подчеркнул Ликсутов.

Обслуживанием электробусов занимаются на 12 площадках Мосгортранса. Около 4 тыс. водителей управляют ими на 190 маршрутах.

В автопарке Мосгортранса уже находится около 2,3 тыс. электробусов. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа в окружающую среду на около 60 тонн ежегодно.

Из-за того, что с 2018 по 2024 год автобусы меняли на электробусы, получилось не допустить выбросов 190 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу. В этом же временном промежутке выбросов загрязняющих веществ стало меньше на 930 тонн.

Москва первой в РФ начала создавать современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО заработал первый в России и наиболее крупный в Европе парк такого вида транспорта «Красная Пахра». Электробусы в первый раз начали выполнять маршруты в ТиНАО.

Летом 2023 года на северо-западе Москвы запустился парк «Митино». В конце того же года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он выполняет рейсы на востоке мегаполиса.

С 2022 года в Москву передают технику с улучшенной комплектацией. В подобных транспортных средствах имеется освещение салона. До 14:00 оно холодное. После этого времени освещение меняется на теплое.

На 18% был сделан больше передний указатель маршрута. Это дало возможность заметить номер с дальнего расстояния.

В салоне функционирует электрический отопитель. Он уменьшает почти до нуля влияние на окружающую среду, а также дает возможность поддерживать комфортный показатель температуры.

Запас хода увеличился с 40-50 до 80 километров. Масса автомобиля, при этом, такая же. С 2024 года по маршрутам ездят ЛиАЗы и КАМАЗы с новым дизайном.

Электробусы приобретаются в рамках контрактов жизненного цикла. На протяжении 15 лет после передачи транспортных средств в парки Мосгортранса изготовители должны сами следить за исправностью работы т/с на маршрутах.

Благодаря новой технике поездки становятся комфортнее. Уменьшается влияние на экологию. В салоне имеется климат-контроль, зарядки для смартфонов. На медиаэкранах можно увидеть остановки.

Для маломобильных граждан есть откидная аппарель, а также кнопка для вызова водителя. В случае надобности он окажет помощь при заходе и покидании салона. Коляски, а также велосипеды можно оставить на накопительной площадке.

В 2024 году электробусы вышли на еще 71 московский маршрут. Это вдвое больше, чем было запущено в 2023 году.

В парки Мосгортранса были переданы около 800 электробусов от КАМАЗа и ЛИаЗ. Из них 600 транспортных средств выполнены в современном дизайне.

Москва наращивает зарядную инфраструктуру для увеличения сети электробусных маршрутов. В Москве уже разместили около 360 зарядных станций для этого вида транспорта. По планам, в 2035 году почти весь парк Мосгортранса будет функционировать на электротяге.