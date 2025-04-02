Электронный реестр и новый закон: найдено решение проблемы электросамокатов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин предложил ужесточить закон об электросамокатах и создать в России единый реестр для СИМ.

«На сегодняшний день штрафы остались прежними, они составляют такой минимум, что нарушителю проще заплатить его, чем соблюдать Правила дорожного движения. Кроме того, необходимо внести изменения в ПДД и двигаться по дорожной карте, которая была предложена Минтрансом. В ней четко разграничено, что такое СИМ, что такое мопед и велосипед», — заявил Шейкин во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что для всей страны очень важен опыт столицы в присвоении номеров на арендные самокаты. Шейкин считает, что нужно создать реестр, в который будут вноситься самокаты и электровелосипеды. Им всем должен быть присвоен уникальный идентификатор.

Ранее первый зампред рассказал, что обсуждается ограничение скорости для самокатов в пешеходных зонах.