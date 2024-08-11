Эксперты рассказали об эффекте от строительства трасс для развития районов Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открыли новый участок трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Участок от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига значительно улучшит транспортную доступность Коммунарки и района Южное Бутово.

Создание хордового транспортного коридора за МКАД от Минского до Варшавского шоссе позволит перераспределить потоки между магистралями на подходе к Московской кольцевой и разгрузить МКАД от местного трафика, сообщил старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ» Андрей Мухортиков.

«Вместе с областной платной Южнолыткаринской автодорогой, которая также будет достроена в ближайшие год-полтора, удобный транзитный маршрут возникнет от трассы М12 до Минского шоссе», — сказал Мухортиков.

Он подчеркнул, что это приведет к значительному снижению пробок. Возникнет стимул к росту мест притяжения трафика и числа рабочих мест вдоль новой трассы.

Член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, архитектор Евгения Муринец рассказала, что развитие Новой Москвы важно сопровождать усилением транспортного каркаса, учитывая сложившуюся, традиционную для столицы радиально-кольцевую улично-дорожную сеть.

Эксперт добавила, что трасса «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» станет кольцевым дублером МКАДа для присоединенных территорий. Также дорога перераспределит транспортный поток, который сегодня нагружает существующие крупные магистрали — Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское шоссе и МКАД.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, В рамках формирования нового транспортного каркаса в столице выполнена масштабная работа. С 2011 года в городе возвели 1372,3 км дорог, в том числе 12,3 км — за 7 месяцев текущего года.