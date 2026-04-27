Эксперты призвали не менять летнюю резину из-за снега

Автоэксперты рекомендовали водителям не возвращаться к зимней резине после апрельского снегопада в Москве и напомнили о мерах предосторожности, сообщает «Вечерняя Москва» .

В начале апреля многие автомобилисты перешли на летние шины, однако в столицу вновь пришел снег. Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов заявил, что повторная замена резины экономически нецелесообразна.

«К этим обстоятельствам нужно быть готовым, потому что в межсезонье погода всегда непредсказуема: сегодня может быть солнечно и сухо, а завтра — холодно и снежно. Если водитель уже сменил шины на летние, на дороге нужно быть особенно внимательным и осторожным», — добавил Попов.

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов сообщил, что летняя резина остается безопасной даже при температуре около плюс 5 градусов.

«Сейчас температурные показатели не ниже плюс 4 градусов, поэтому автолюбителям ничего не угрожает, если ездить аккуратно и соблюдать правила дорожного движения», — подчеркнул эксперт.

По данным синоптиков, за ночь в столичном регионе выпало рекордное количество осадков. Снегопад продолжается из‑за глубокого высотного циклона.

