Эксперты оценили последствия запрета мигрантам работать в такси в Петербурге

В Санкт-Петербурге до конца года введен запрет на работу мигрантов в сфере такси. Эксперты считают, что эта мера вряд ли существенно изменит рынок перевозок и стоимость поездок, сообщает АБН24 .

Власти Санкт-Петербурга до конца года запретили мигрантам работать водителями такси. Решение направлено на поддержку российских граждан и создание для них более благоприятных условий на рынке труда. По мнению автоэксперта Евгения Ладушкина, ограничение должно освободить рабочие места для местных жителей, а также повысить безопасность и качество услуг.

Ладушкин пояснил, что иностранные водители часто соглашаются на низкие тарифы, что приводит к демпингу и снижению средней стоимости поездок. Однако вместе с этим страдает качество обслуживания и увеличивается аварийность. Эксперт отметил, что многие мигранты работают без перерывов, нарушая режим труда и отдыха, а также не всегда знакомы с российскими законами, что может приводить к конфликтам и криминальным ситуациям.

Руководитель центра компетенций международного евразийского форума такси (МЕФТ) Станислав Швагерус сообщил, что в регионах, где подобные ограничения уже действуют, рынок такси практически не изменился. По его словам, система контроля за патентами и разрешениями в России слабо организована, а значительная часть водителей — выходцы из стран ЕАЭС, на которых запрет не распространяется. Поэтому массового ухода водителей и дефицита машин не ожидается.

Швагерус добавил, что российский рынок такси остается разрозненным и слабоконтролируемым, а большинство пассажиров не заметят изменений. Цены на поездки, по его мнению, будут зависеть от политики агрегаторов и рыночного спроса, а не от формальных запретов.

Сторонники инициативы считают, что уход мигрантов и возможное повышение тарифов могут вернуть в отрасль местных водителей. Ладушкин подчеркнул, что эффект от запрета будет ограниченным, пока рынок регулируется агрегаторами, однако мера может стать первым шагом к более комплексному регулированию перевозок и повысить безопасность поездок.