Эксперт Целиков назвал 10 автомобилей, которым грозит исчезновение в России

Основатель и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков назвал топ-10 автомобилей мощностью свыше 160 л. с. альтернативного импорта, которым грозит исчезновение в России из-за новых правил утильсбора.

«С 1 декабря вступят в силу новые правила уплаты утильсбора. Заградительный барьер для льготного ввоза физлицами пройдет на уровне 160 л. с. Постановление № 1713 подписал 1 ноября премьер-министр Михаил Мишустин», — написал Целиков в своем Telegram-канале.

Всего за 9 месяцев было завезено более 200 тыс. автомобилей свыше 160 л. с., в том числе 62,4 тыс. новых и 205,8 тыс. авто с пробегом (старше 3 лет).

Китайский кроссовер Geely Monjaro занимает лидирующую позицию среди новых автомобилей. Поклонники этой модели могут не беспокоиться. Официальный импорт есть, хоть и дороже, зато с гарантией.

При этом покупатели таких моделей, как Toyota Rav4 и Highlander, BMW X3 и X5, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz G-класса и других столкнутся с серьезными финансовыми трудностями. Официальных поставок этих автомобилей давно нет и в ближайшее время не предвидится.

Также в топ-10 авто с пробегом Hyundai Palisade, BMW 5 серии, Х3 и X5, Subaru Levorg, KIA Sorento, Carnival и другие. На эти и подобные автомобили утилизационный сбор возрастает многократно.

Ранее стало известно, что в Южной Корее и Китае практически не осталось подержанных автомобилей, пользующихся спросом у покупателей из РФ. Решение о повышении утильсбора в России спровоцировало ажиотажный спрос.

