Эксперт назвал 5 правил безопасного и комфортного автопутешествия

Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов в интервью радио Sputnik рассказал, как найти баланс между комфортом и безопасностью в долгой поездке.

«Во время поездки вещи не должны мешать управлению автомобилем. Нельзя размещать их так, чтобы они попадали под ноги водителя. Также недопустимо закрывать обзор, это касается как лобового стекла, так и боковых», — сказал эксперт.

Он напомнил, что легковой автомобиль — не грузовик, поэтому небезопасно превышать его разрешенную максимальную массу. К тому же за перегруз придется заплатить штраф.

По словам специалиста, самые крупные вещи необходимо размещать первыми на полу и ближе к центру, чтобы не нарушать центр тяжести автомобиля. В багажнике самый массивный груз следует придвинуть к спинке заднего кресла, а остальные складывать вокруг и плотнее. Чемоданы на колесах лучше положить, чтобы они не начали ездить.

В салоне необходимо разместить вещи таким образом, чтобы они не двигались по нему. Речь идет не только об аварийных ситуациях, но и обычных ускорений, торможений и поворотов. Для длинномеров лучше использовать рейлинги на крыше. При этом следует помнить об ограничениях, прописанных в ПДД.

Иванов добавил, что для любимого питомца место следует предусмотреть заранее. Небольших животных лучше перевозить в переносках, так как во время поездки они могут мешать водителю или сами пострадать.

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