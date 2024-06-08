Туристы с Ближнего Востока приезжают в Россию за хаски

Глава АТОР Ломидзе: туристы с Ближнего Востока едут в Мурманск за хаски

Глава ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туристы с Ближнего Востока едут в Мурманск за хаски. Это тренд последнего года в стране, сообщает РИА Новости .

«Что касается географии поездок, то страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, за исключением Китая, едут в основном в Москву и Петербург. Это основные точки протяжения для них», — сказала Ломидзе в кулуарах ПМЭФ-2024.

Она подчеркнула, что неожиданно за последний год вырос турпоток в Мурманск. У жителей стран Ближнего Востока резко возрос интерес к собакам породы хаски. Иностранные туристы в любое время года приезжают в регион за питомцами.

По словам главы ассоциации, Приморье является главным центром притяжения китайских путешественников. Затем следуют Москва и Петербург. Для остальных зарубежных туристов российская и Северная столицы остаются основными направлениями.

Ломидзе добавила, что интерес иностранных туристов к российским регионам продолжает расти.

Ранее россиянам дали советы, как не переплачивать в отпуске. Больше половины российских путешественников выходят за рамки изначально запланированного бюджета.