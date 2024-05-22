Отдых по средствам: россиянам дали советы, как не переплачивать в отпуске

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков рассказал, как туристам избежать внезапных трат во время отпуска, пишет «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным исследования «Авиасейлс», больше половины российских путешественников выходят за рамки изначально запланированного бюджета.

Лишь 18% опрошенных смогли сразу оплатить все расходы на поездку, остальным пришлось откладывать и экономить. При этом 47% признались, что в итоге им пришлось занимать деньги или ограничиваться только самым необходимым.

Чирков порекомендовал тщательно рассчитывать стоимость предстоящей поездки и закладывать существенный резерв на непредвиденные расходы — как минимум половину от общей суммы. По его словам, такие траты могут быть вызваны отменой рейсов, проблемами со здоровьем туристов или другими непредвиденными обстоятельствами.