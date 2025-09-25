Эксперт Митяева: в России перед повышением утильсбора будет рост продаж иномарок

В России в октябре будет фиксироваться рост продаж иномарок. Многие граждане постараются купить автомобиль до повышения утильсбора, сообщила РИАМО генеральный директор «Панавто» Наталья Митяева.

По ее словам, под новые правила попадут многие модели авто.

«Повышение утилизационного сбора заметно повлияет на рынок иномарок в целом, а не только из КНР», — отметила эксперт.

Изменения коснутся автомобилей с двигателем мощностью от 160 л. с., а также популярных гибридов и электромобилей, у которых более чем 58,84 кВт. По словам Митяевой, Китай как раз активно экспортирует именно эти модели.

При этом китайские бренды не покинут рынок, но часть марок могут пересмотреть экспорт модельных линеек в пользу менее мощных машин. Также возможен вариант локализации сборки в России. Это поможет избежать резкого подорожания и позволит сохранить покупательскую аудиторию.

С 1 ноября 2025 года Минпромторг изменит систему расчета утилизационного сбора на авто. Стоимость машин в России увеличится. Подробности читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.