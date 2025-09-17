Все зависит от мощности: как будут рассчитывать утильсбор с 1 ноября и как это отразится на ценах

В материале РИАМО читайте о новых правилах расчета утильсбора с 1 ноября 2025 года, о том, почему это стало необходимым и как скажется на автомобильном рынке России.

С 1 ноября в России могут измениться правила расчета суммы утилизационного сбора на автомобили. Минпромторг анонсировал изменения и разработал проект постановления, который сейчас находится в стадии обсуждения. Изменения коснутся в том числе электрокаров и гибридов, цены на которые могут вырасти сразу до двух миллионов рублей.

Почему размер утильсбора решили пересмотреть

Утилизационный сбор — это специальный платеж, взимаемый с импортеров и производителей транспортных средств для того, чтобы компенсировать будущие расходы на утилизацию автомобиля и обеспечить экологическую безопасность. На данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска.

В начале сентября руководители ключевых автопроизводителей России — «КАМАЗ», группы «ГАЗ» и «Соллерс» — направили письмо главе Минпромторга Антону Алиханову, в котором содержится предложение кардинально пересмотреть действующую систему расчета. В частности, в письме предложено скорректировать методику начисления утильсбора в сторону привязки к мощности двигателя и высказана просьба пресечь организованный продавцами «серый» импорт автомобилей через ввоз на физлиц.

Крупнейшие производители аргументируют необходимость изменений тем, что в настоящий момент получили широкое распространение китайские автомобили с турбо-двигателями, которые при незначительном объеме двигателя около 1,5 литров имеют высокую мощность. Растет и количество гибридных автомобилей, объем двигателей внутреннего сгорания которых тоже небольшой.

«В результате сложилась ситуация, когда одинаковой суммой утилизационного сбора облагаются автомобили кардинально разных ценовых категорий, если они имеют сравнительно небольшой объем двигателя. Например, бюджетный седан Changan Alsvin с рекомендуемой розничной ценой 1,85 млн руб. и объемом двигателя 1,48 л (мощность 98 л.с.) облагается утильсбором в размере 677,4 тыс. руб. Такой же размер утилизационного сбора предусмотрен для автомобиля BMW Х3 с рекомендуемой розничной ценой 8 млн руб. и объемом двигателя 1,99 л (мощность 255 л.с.) и для последовательного гибрида Aito M9 с рекомендуемой розничной ценой 10 млн руб. и мощностью 496 л.с.», — говорилось в письме.

Отмечено также, что действующие льготы для физических лиц привели к значительному росту доли импорта на них. По оценке Объединения автопроизводителей России, если в 2024 году помесячная доля автомобилей, ввозимых в РФ на физических лиц, в общем объеме импорта составляла 1–50%, то в 2025 году — уже 50–70% и более.

Что изменится с 1 ноября 2025 года

В итоге Минпромторг предлагает дополнить методику расчета утильсбора в отношении производимых и ввозимых в РФ автомобилей привязкой к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы.

При этом сохранится льгота для физических лиц, которые приобретают автомобиль для личного пользования мощностью не более 160 лошадиных сил — это 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет. В Минпромторге отметили, что это самая востребованная категория автомобилей.

Изменения коснутся легковых автомобилей категории М1 — базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Кроме того, если изменения вступят в силу с 1 ноября, они не коснутся автовладельцев, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам до вступления в силу новой нормы.

Сколько придется платить за ввоз электрокаров и автомобилей с ДВС

По новому порядку, для физических лиц на автомобили свыше 160 лошадиных сил также будут действовать ставки коммерческого утильсбора. Так, на новые автомобили с двигателями объемом от 1 до 2 литров, в частности, на 2025 год для юрлиц предусмотрены следующие ставки: от 70 до 160 л. с. — 667,400 тыс. руб., от 160 до 190 л. с. — 750 тыс. руб., от 190 до 220 л. с. — 794 тыс. руб., от 220 до 250 л. с. — 842 тыс. руб., от 250 до 280 л. с. — 952 тыс. руб. На новые машины и моторы от двух до трех литров ставки такие: до 70 л. с. — 1,88 млн руб., от 250 до 280 л. с. — 2,1 млн руб.

Именно на электрокары и гибриды стоимость утильсбора вырастет больше всего. При расчете учитывается трехминутная мощность двигателя, а если моторов несколько, как у гибридов, то мощность нужно сложить. Тогда размер ставки в 2025 году составит: от 130 до 160 л. с. — 1,3 млн руб., от 160 до 190 л. с. — 1,54 млн руб.

В итоге за электрокар или гибрид ставка может вырасти до двух миллионов рублей, что значительно удорожает сам автомобиль для конечного потребителя.

По словам основателя международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергея Пиголкина, примерно в миллион рублей выйдет утильсбор на популярные 3–5-летние KIA K5 и SPORTAGE, TOYOTA CAMRY и RAV4, HYUNDAY SONATA и TUCSON — как и все остальные авто с двигателями до 2 литров и мощностью 170–250 л.с.

На новые гибриды и электрокары VOYAH, LIXIANG, ZEEKR утильсбор составит около 1,5-2 миллиона рублей. Как пример: сейчас VOYAH FREE 318 обходился владельцу около 4 миллионов рублей, будет теперь около 6 миллионов рублей.

Как изменения скажутся на рынке в 2025 году: мнения экспертов

Эксперты говорят о том, что новый расчет утильсбора, естественно, скажется и на росте цен, и на доступности автомобилей, и в целом на рынке, который могут заполонить автомобили старше 30 лет, на которые не действуют ставки утильсбора.

Ряд экспертов введение новых тарифов одобряет и считает, что подобные меры «обеляют» рынок. Так, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов уверен, что существующие сегодня «серые» схемы, когда автомобили покупают якобы физические лица и потом перепродают, с введением новых тарифов перестанут быть такими привлекательными, и в итоге это будет на пользу конечному потребителю. Ведь покупать у агентов, а не в официальных салонах, в принципе рискованно, а покупать еще и дороже — нецелесообразно.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский настроен не так позитивно. Он говорит о том, что дополнительные налоги и сборы все равно лягут на плечи конечного клиента и не создают возможность свободной конкуренции между автомобилями.

«При этом я абсолютно согласен с тем, что надо менять подход к импорту автомобилей полуофициальными или неофициальными поставщиками. Надо честно посмотреть на весь ландшафт этого бизнеса и принять, может быть, непопулярные, но правильные решения. Люди или компании, которые не могут обеспечить послепродажного обслуживания по всей стране, не должны заниматься этим бизнесом, потому что продажа автомобиля — это всего лишь начало жизненного цикла авто. Далее следует сервисная поддержка на протяжении определенного периода», — уверен Ольховский.

Он добавляет, что при увеличении утильсбора выиграют как раз те, кто занимается этим бизнесом полулегально. Те, кто пытается делать бизнес прозрачно с импортом автомобилей, столкнутся с дополнительными сложностями, потому что у них есть обязательства перед поставщиками по заказам автомобилей на несколько месяцев вперед.

«Заградительный путь, который сейчас пытаются установить, это лишь айсберг всей проблемы, которая появилась в 2022 году. Ее надо решать комплексно и искать новые подходы с учетом текущих реалий. А пока, когда мы выступали с инициативой ограничить импорт автомобилей непрофессиональными участниками рынка, мы не нашли особой поддержки у регулятора», — заключает Ольховский.

Сергей Пиголкин отмечает, что при введении новых правил многие недорогие семейные автомобили станут не то что дороже, а просто покинут рынок, ибо переплачивать утильсбор стоимостью больше, чем сам автомобиль, просто абсурдно.

«Яркий пример — очень популярные и почти безальтернативные на рынке РФ минивэны для большой семьи KIA CARNIVAL, HYUNDAI STARIA и кроссоверы SANTA FE, SORENTO с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 177–194 л.с. Выпущенные в 21-22 годах, имеющие пробег до 80 тыс. км., они сейчас выходят с учетом всех затрат и таможенных платежей в 2,7–3,5 млн. рублей. Если инициативу Минпромторга власти утвердят, то один только утилизационный сбор на такие авто с 1 ноября составит почти три миллиона рублей, а с 1 января 2026 года, то есть буквально через два месяца, — уже 3,5 миллиона рублей! Естественно, в здравом смысле никто 6-7 миллионов рублей платить за эти авто не будет, поэтому ввоз их полностью прекратится», — предупреждает эксперт.

Он добавляет, что при условии, когда таможенные процедуры занимают около 1,5 месяцев, и учитывая ажиотаж, многие автомобили перестанут быть доступны уже в ближайшее время.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков уверен, что подорожают почти все автомобили в разной степени, а завозить мощные авто будет просто невыгодно. В то же время на рынке сохраняется широкий выбор автомобилей с двигателями до 160 л.с., в том числе японских праворульных (Freed, Fit, Corolla, Stepwgn, Vezel, Jimny), а также Volkswagen Golf, Kia K3, Mazda 3, BMW X1, Mercedes-Benz C-Class и Audi A3. Ну а электромобили и гибриды заменят отечественные «Москвич», «Эволют», «АмберАвто» и «Атом».