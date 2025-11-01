Выхода нет: россияне будут покупать авто даже с повышенным утильсбором

Повышение утильсбора затронет лишь ограниченный сегмент мощных машин и россияне не откажутся от параллельного импорта, отметил в беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Что касается будущего, важно понимать: новый утильсбор, если его все же введут, коснется только автомобилей с двигателями внутреннего сгорания мощнее 160 лошадиных сил, а также гибридов и электромобилей с мощностью свыше 80. Но есть целый пласт машин, которых это не затронет, — Skoda Octavia, Kia K3, Hyundai Elantra и другие модели до 160 сил», – сказал Баканов.

Он добавил, что их по-прежнему будут брать по параллельному импорту, и спрос сохранится. Если человек хочет машину проверенного бренда в умеренной категории, у него остается такая возможность.

«Сегментация рынка при этом сохранится. Те, кто может позволить себе переплатить миллион за мощный кроссовер или автомобиль премиум-класса, все равно это сделают. Но покупатели «середнячков», которые раньше могли позволить себе, например, BMW X3, теперь, скорее всего, выберут что-то попроще — то, что продается официально в России», – отметил автоэксперт.

По мнению Баканова, нужно учитывать, что китайские автомобили действительно интенсивно теряют в цене на вторичке. Это не вопрос качества — просто факт рынка.

«Европейские и корейские машины дешевеют медленнее, поэтому для кого-то покупка по параллельному импорту — еще и способ сохранить деньги. Хотя у таких машин нет официальной гарантии, что для многих становится сдерживающим фактором: люди хотят уверенности», – констатировал он.

