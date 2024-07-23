Эксперт: авторынок РФ ждет «черных лебедей», но ситуация может быть не так плоха

На российском авторынке существует ряд непростых проблем, но, скорее всего, будет реализован какой-то усредненный сценарий развития событий, сообщил РИАМО доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков.

Действительно, все на авторынке ждут «черных лебедей» в виде ключевой ставки ЦБ и утилизационных сборов, отменил эксперт. Есть и третья проблема, которая вырисовывается, — это боязнь китайских партнеров вторичных санкций и сложности с платежами.

«Вполне обоснованно, что автодилеры беспокоятся, ведь подорожание и недоступность кредитов они ощущают первыми. В этом смысле логично, что именно они бьют в набат, привлекая внимание к данным проблемам. Однако, как показывает практика, редко реализуется сценарий „все плохо“ или „все хорошо“, скорее всего, реализуется какой-то серединный сценарий», — полагает Меренков.

Ранее появилась информация, что автодилеры предупредили о возможном падении авторынка в РФ из-за ряда причин.