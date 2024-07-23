Дилеры объяснили, почему авторынку в России грозит падение

сегодня в 11:49

Дилеры связали возможное падение авторынка в РФ с ужесточением законов

Представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что спрос на машины в РФ может вскоре упасть. По их словам, это может быть связано с ужесточением законов, сообщает Газета.ru .

Речь идет о возможном повышении ключевой ставки Центробанком и других изменениях в экономической ситуации, объяснили эксперты.

Специалисты отметили, что на сегодняшний день, несмотря на летние отпуска, россияне активно приобретают новые авто.

«Вероятно, сейчас люди спешат покупать автомобили, потому что опасаются того, что будет хуже», — предположили в РОАД.

В случае оптимистичного сценария дилеры планируют до конца года продать 1,65 млн новых машин, а при негативных факторах — 1,3 млн автомобилей.