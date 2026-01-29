Ефимов: тоннелепроходческий комплекс «Лилия» подготовили к новой проходке

сегодня в 11:39

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Лилия» подготовили к старту следующей проходки, щит доставлен без демонтажа и последующей сборки, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ТПМК ранее выполнил проходку двухпутного тоннеля длиной 850 м между станциями метро «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор» на Рублево-Архангельской линии подземки.

«После этого он преодолел котлован станции „Серебряный Бор“ путем протаскивания по лотку будущей платформы. Здесь началась проходка до станции „Строгино“, которая продолжится под акваторией Москвы-реки. Такой подход позволил избежать демонтажа и повторной сборки проходческого комплекса, сэкономив время и ресурсы строителей», — уточнил вице-мэр.

Ранее подобный прием применили на западе Большой кольцевой линии, где щит-гигант «Надежда» был перемещен по строящейся станции «Давыдково».

«Продолжается строительство станции „Серебряный Бор“, которую без демонтажа прошел щит „Лилия“. Здесь завершаются земляные работы — разработано 200 тыс. кубометров грунта, строители приступили к устройству основных конструкций станционного комплекса, уложив свыше 10 тыс. „кубов“ железобетона», — добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Станция «Серебряный Бор» будет мелкого заложения и берегового типа — с двумя путями посередине и посадочными платформами по бокам пассажирского зала.

Рублево-Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити». Протяженность новой ветки превысит 27 км.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метрополитена. Он также рассказал об уникальных решениях в московском метростроении.