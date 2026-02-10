Ефимов: на станции «Бульвар Генерала Карбышева» завершаются монолитные работы

сегодня в 09:55

В Хорошево-Мневниках на северо-западе столицы продолжается строительство станции «Бульвар Генерала Карбышева» будущей Рублево-Архангельской линии метро, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что на территории подходят к концу монолитные и идут отделочные работы.

«Строители почти завершили монолитные работы на станции „Бульвар Генерала Карбышева“, что позволило им перейти к архитектурной отделке станции. Сейчас почти выполнено оформление путевых стен платформенного участка — уже смонтированы буквы названия, пол платформы практически полностью уложен гранитом, предстоит облицевать потолок и колонны. Площадь отделочных работ в пассажирской зоне превысила четыре тысячи квадратных метров. В настоящий момент станция готова более чем наполовину», — прокомментировал вице-мэр.

После завершения отделки станционного зала строители перейдут к оформлению лестничных сходов и вестибюлей с пешеходными выходами.

«Согласно утвержденному проекту архитектурное решение станции посвящено работе инженерных войск. Она будет выдержана в светлых тонах, колонны платформенного участка украсят торжественные барельефы, а в павильонах пешеходных выходов разместят художественное панно с изображением военных», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Он также отметил, что на объекте проходит устройство инженерных систем и обратная засыпка котлована.

«Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии — станция мелкого заложения, она строится параллельно улице Маршала Тухачевского на пересечении с бульваром Генерала Карбышева.

Рублево-Архангельская линия метро свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити». Протяженность новой ветки превысит 27 км. В ее составе появится 12 станций

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской линии метро.

