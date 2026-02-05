Ефимов: четыре проекта планировки разрабатывают для улучшения транспортной доступности в ТиНАО

Столица начала подготовку четырех проектов планировки территории (ППТ) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), которые улучшат транспортное обслуживание кинокластера на базе кинопарка «Москино», сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Троицком и Новомосковском округах мы планируем реализовать масштабные транспортные проекты, которые напрямую улучшат жизнь горожан. Продление Новомихайловского шоссе до Центральной кольцевой автомобильной дороги создаст новую альтернативу перегруженным Киевскому и Калужскому шоссе. А строительство магистрали от этого участка до Советской улицы в Краснопахорском районе соединит территории, которые сегодня разделены Калужским шоссе, и избавит водителей от лишних километров в объезд. В том числе появятся удобные подъезды к кинопарку „Москино“: с Калужского шоссе, с продленного участка Новомихайловского шоссе и с Московского малого кольца», — прокомментировал вице-мэр.

Проекты охватят ключевые участки: от магистрали Киевское шоссе — Птичное — Ботаково — Троицк до Московского малого кольца, от Мамыри — Солнцево — Бутово — Видное — Пенино — Шарапово до Советской улицы. Также на 47-м километре Калужского шоссе появится новая транспортная развязка.

«Реализация этих проектов повысит инвестиционную привлекательность территорий ТиНАО, сформирует транспортный каркас для их дальнейшего развития. Кроме того, это позволит не только разгрузить Калужское шоссе, но и поспособствует появлению новых маршрутов городского транспорта. Это значит, что еще больше горожан смогут комфортно передвигаться по городу», — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.