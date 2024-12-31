Движущиеся в Казань самолеты из Сургута и Томска перенаправили в Нижнекамск
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Самолеты из Сургута и Томска, которые летели в аэропорт Казани, перенаправили на посадку на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск). Это произошло из-за ограничений в работе воздушной гавани столицы Республики Татарстан, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
Некоторые рейсы задержали. С пассажирами бортов сотрудничают работники авиационных компаний и аэропорта.
Пассажиры, у которых есть дети, пользуются комнатами матери и ребенка на территории аэропорта.
Ранее в Росавиации сказали, что работа аэропорта Казани временно приостановлена. Рейсы не принимают и не отправляют.