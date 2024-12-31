Движущиеся в Казань самолеты из Сургута и Томска перенаправили в Нижнекамск Транспорт 31 декабря 2024 09:43 Фото - © Pxhere.com

Самолеты из Сургута и Томска, которые летели в аэропорт Казани, перенаправили на посадку на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск). Это произошло из-за ограничений в работе воздушной гавани столицы Республики Татарстан, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.

Некоторые рейсы задержали. С пассажирами бортов сотрудничают работники авиационных компаний и аэропорта. Пассажиры, у которых есть дети, пользуются комнатами матери и ребенка на территории аэропорта. Ранее в Росавиации сказали, что работа аэропорта Казани временно приостановлена. Рейсы не принимают и не отправляют.