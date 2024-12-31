Росавиация: аэропорт Казани временно перестал работать

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Аэропорт Казани временно перестал работать в стандартном режиме. Такое решение приняли для обеспечения безопасности, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Самолеты не будут садиться и вылетать из аэропорта Казани. Ограничения введены временно.

Команды самолетов предпринимают меры, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

27 декабря план «Ковер» вводили в аэропортах Самары, Махачкалы и Грозного. Такое решение было принято из-за угрозы атаки дронов.