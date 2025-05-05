Движения нет в обе стороны: на МЦК произошел сбой

сегодня в 10:56

Движение на МЦК не осуществляется в обе стороны из-за сбоя

Сбой произошел в работе Московского центрального кольца (МЦК), утверждает MSK1.RU . По его данным, движение поездов не осуществляется в обе стороны.

Сотрудники станции «Ростокино» по громкоговорителю объявили, что движение остановилось по техническим причинам, говорят очевидцы.

Прочие обстоятельства ситуации выясняются.

2 мая десятки поездов также задержали на четырех направлениях Московской железной дороги (МЖД) из-за непогоды. Задержки наблюдались на Белорусском, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях. Вместе с тем аэропорты Жуковский, Домодедово и Шереметьево продолжали работать в штатном режиме.

