60 поездов задержали на четырех направлениях МЖД из-за аномальной погоды

60 поездов задержали в пятницу на Белорусском, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях Московской железной дороги из-за аномальной погоды. При этом аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным на 17:00 пятницы, на Белорусском направлении до 14:00 часов задержали 8 поездов, отменили 2 поезда и частично отменили еще 2 поезда. Движение было затруднено из-за временного отсутствия электропитания на фидерах. В настоящее время неисправность устранена, задержки поездов сокращаются.

На Рижском направлении МЖД до 15:00 произошли задержки 8 поездов, еще 1 был отменен. Причиной стали деревья на ж/д путях. В настоящее время движение полностью восстановлено и вводится в график.

На Савеловском направлении МЖД до 14:00 были задержаны 24 поезда. Также из-за поваленных непогодой деревьев 1 поезд был отменен. В данный момент движение восстановлено и вводится в график. Компенсационные автобусы вывезли 511 ж/д пассажиров.

На Ярославском направлении МЖД до 14:00 были задержаны 13 поездов, а отменены — 2. Причиной сбоя стали деревья на железнодорожных путях. К настоящему моменту ведутся работы на последнем участке для полного восстановления. Движение вводится в график.

На Ленинградском направлении МЖД поезда следуют по расписанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свыше 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды в регионе.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.