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Движение восстановили после массового ДТП на Новом Арбате в Москве

На улице Новый Арбат в центре столицы восстановили движение транспорта после массовой дорожной аварии, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Днем в среду в районе дома 31/12 на улице Новый Арбат столкнулись четыре машины. На месте ДТП работали оперативные службы мегаполиса.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас в районе Новоабатского моста наблюдается затор в сторону Новинского бульвара длиной около 300 м. В обратную сторону движение свободное.

Ранее пьяный военнослужащий за рулем Porsche Cayenne устроил крупную аварию в Санкт-Петербурге, когда пытался уехать от инспекторов ДПС. Он протаранил три машины.