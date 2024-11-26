Военный на Porsche пытался уйти от полиции и устроил ДТП в Петербурге

Пьяный военнослужащий за рулем Porsche Cayenne устроил крупное ДТП в Санкт-Петербурге, пытаясь уехать от инспекторов ДПС. На капоте его машины был наклеен знак ЧВК «Вагнер», сообщает Baza .

Мужчина вернулся из зоны СВО после ранения. Во время отпуска военный приобрел Porsche Cayenne, наклеил знак ЧВК «Вагнер» на капот и отправился кататься по городу.

В какой-то момент автомобиль заприметили инспекторы ДПС. Они потребовали водителя остановиться, но тот не стал этого делать, а ускорился еще сильнее.

Пока мужчина уходил от преследования, он успел устроить ДТП, врезавшись в три других автомобиля. После этого водитель попытался сбежать, но его догнали. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения.

На военного составили протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и управление авто в состоянии опьянения без прав. Их отнесли мировому судье, а затем отправили в военный суд. Свою вину мужчина признал.

По одному делу суд назначил военному штраф в размере 30 тыс. рублей. По другому делу военнослужащего привлекли к дисциплинарной ответственности.

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