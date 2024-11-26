Военный на Porsche пытался уйти от полиции и устроил ДТП в Петербурге
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Пьяный военнослужащий за рулем Porsche Cayenne устроил крупное ДТП в Санкт-Петербурге, пытаясь уехать от инспекторов ДПС. На капоте его машины был наклеен знак ЧВК «Вагнер», сообщает Baza.
Мужчина вернулся из зоны СВО после ранения. Во время отпуска военный приобрел Porsche Cayenne, наклеил знак ЧВК «Вагнер» на капот и отправился кататься по городу.
В какой-то момент автомобиль заприметили инспекторы ДПС. Они потребовали водителя остановиться, но тот не стал этого делать, а ускорился еще сильнее.
Пока мужчина уходил от преследования, он успел устроить ДТП, врезавшись в три других автомобиля. После этого водитель попытался сбежать, но его догнали. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения.
На военного составили протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и управление авто в состоянии опьянения без прав. Их отнесли мировому судье, а затем отправили в военный суд. Свою вину мужчина признал.
По одному делу суд назначил военному штраф в размере 30 тыс. рублей. По другому делу военнослужащего привлекли к дисциплинарной ответственности.
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