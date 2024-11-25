Угрозы жизни нет: в Кемерове автомобиль сбил школьницу на переходе

В Кемерове белый Land Cruiser сбил 12-летнюю школьницу на дороге, когда девочка переходила через дорогу, ее госпитализировали, сообщает Сiбдепо .

«Девочка 12 лет, состояние средней степени. Была госпитализирована. Ее жизни ничего не угрожает», — рассказал официальный представитель Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Школьница смогла сама встать и дойти до машины скорой помощи. Все произошло около дома № 57 на Комсомольском проспекте.

Ранее на юге Москвы грузовик насмерть сбил пешехода. Водитель двигался задним ходом и наехал на пешехода в районе дома 7 на Артековской улице. Мужчина скончался от полученных травм в результате ДТП. На место сразу выехали сотрудники Госавтоинспекции, они занялись установлением всех обстоятельств аварии.

До этого в районе 12 км МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате погиб один человек.