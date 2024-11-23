Грузовик насмерть сбил пешехода на юге столицы

Происшествия

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В районе дома 7, корпус 5, на Артековской улице в Москве водитель грузовой машины, двигаясь при движении задним ходом, наехал на пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в районе 12 км МКАД столкнулись пять автомобилей, в результате аварии погиб один человек.