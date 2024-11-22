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Человек погиб в массовом ДТП на юго-востоке МКАД

В районе 12 км на внутренней стороне МКАД столкнулись пять машин, в результате ДТП погиб один человек, пишет газета «Известия» .

На месте аварии работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства данного ДТП выясняют специалисты.

Движение в районе аварии затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе аварии наблюдается затор длиной около 11 км. Внутренняя сторона МКАД стоит от Реутова почти до Котельников.

Предварительно, скончался водитель иномарки Fiat, который врезался в стоящий на пятой полосе трассы КАМАЗ.