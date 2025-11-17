Движение в центр Москвы восстановлено
В Москве восстановили движение в сторону центра по Кутузовскому проспекту
Движение в центр Москвы по Кутузовскому проспекту восстановлено. Его временно закрывали менее чем на 15 минут, сообщила пресс-служба Дептранса.
Причины введения перекрытий не назывались.
Полтора часа назад движение также закрывали на Боровицкой площади и Большом Каменном мосту. Спустя примерно 15 минут перекрытия сняли.
Накануне в подмосковном Реутове произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. В результате ДТП медицинский транспорт опрокинулся, никто не пострадал.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.