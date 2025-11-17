Движение в центр Москвы восстановлено

сегодня в 16:23

В Москве восстановили движение в сторону центра по Кутузовскому проспекту

Движение в центр Москвы по Кутузовскому проспекту восстановлено. Его временно закрывали менее чем на 15 минут, сообщила пресс-служба Дептранса.

Причины введения перекрытий не назывались.

Полтора часа назад движение также закрывали на Боровицкой площади и Большом Каменном мосту. Спустя примерно 15 минут перекрытия сняли.

Накануне в подмосковном Реутове произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. В результате ДТП медицинский транспорт опрокинулся, никто не пострадал.

