сегодня в 22:21

В подмосковном Реутове машина скорой опрокинулась в ДТП

В подмосковном Реутове машина скорой помощи опрокинулась в результате ДТП, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Авария произошла на 16-м км трассы М-7 «Волга» в направлении Москвы.

Предварительно установлено, что водитель машины скорой помощи без пассажиров, допустил попутное столкновение с легковой автомашиной марки «Ниссан», после чего «скорая» совершила наезд на дорожное ограждение и опрокинулась.

Отмечается, что за медицинской помощью никто не обращался. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее пресс-служба московского ГАИ сообщала, что на Калужском шоссе водитель Volkswagen утратил управление и наехал на мачту городского освещения.

