Volkswagen въехал в мачту освещения и погиб в ТиНАО в Москве Происшествия сегодня в 12:21 Фото - © Медиасток.рф

На Калужском шоссе рядом с деревней Десеновское в ТиНАО Москвы водитель Volkswagen потерял управление и наехал на мачту городского освещения. Он получил сильные травмы и погиб на месте, сообщает пресс-служба столичного ГАИ.

Девушка, которая сидела на пассажирском сиденье, попала в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. На месте аварии находятся работники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняют. Ранее на Варшавском шоссе рядом с остановкой «МЦК Верхние Котлы» в Москве произошло ДТП. Случилась задержка трамваев №47, №3, №16 и №49.