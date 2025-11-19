сегодня в 15:58

Движение в метро Москвы введено в график после инцидента на путях

Движение на Таганско-Краснопресненской линии («фиолетовой» ветке) московского метрополитена введено в график. Ранее на северо-западном участке ветки временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

О судьбе оказавшегося на путях пассажира не сообщается. Поезда ввели в график спустя примерно 20 минут с момента сбоя.

По данным медиа, сбой в московском метро произошел из-за падения женщины на пути на станции «Полежаевская». После случившегося пассажирку подняли с рельс на платформу. Причина ее падения неизвестна.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.