сегодня в 15:48

Женщина упала на пути на станции «Полежаевская» московского метро

Человек упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Из-за этого были временно увеличены интервалы движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас движение уже вводится в прежний график.

«Осторожно, Москва» опубликовала видео спасения женщины на станции «Полежаевская». Ее подняли с рельс на платформу. По какой причине она упала на рельсы — неизвестно.

18 ноября жительница Петербурга упала на пути на станции метро «Волковская». Из-за падения девушки на рельсы движение поездов временно остановили. Девушка не пострадала и сама покинула метро.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.