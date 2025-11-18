Девушка упала на пути на станции метро «Волковская» в Петербурге

Корреспондент «МК в Санкт-Петербурге» Юлиана Таушева, после восстановления движения на участке между станциями «Садовая» и «Международная», прибыла на станцию «Волковская», где произошло падение человека на рельсы.

Там она заметила сидящих на скамейке юную девушку, похожую на подростка, и мужчину. Прибывшие сотрудники метро и спасатели оказывали пострадавшей помощь.

Все случилось примерно в 9:55. Для оказания необходимой помощи на станцию оперативно прибыли аварийно-спасательные формирования. В связи с этим движение поездов по линии было временно остановлено.

Корреспондент отметила отсутствие бригады скорой помощи на месте. По ее информации, девушка самостоятельно покинула метро. С виду, по словам журналиста, с пострадавшей все было в порядке.

