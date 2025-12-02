Движение у Кремля перекрыли в утренний час пик

Движение временно закрыли на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и других улицах в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Еще движение закрыли в Китайгородском проезде, на Москворецкой набережной. Ограничения введены на Каменном мосту.

Точная причина закрытия движения неизвестна.

Вечером ожидается затруднение движения на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, на ТТК, Щелковском шоссе по направлению к Московской области. Передвигаться по городу 2 декабря рекомендуют на метро для экономии времени.

По данным ЦОДД, в Москве пробки — четыре балла. Интенсивное движение есть на Ленинградском шоссе по направлению к центру, на Рязанском проспекте по направлению в центр, на внешней стороне ТТК от Русаковской эстакады до улицы Новая Башиловка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин примет спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москве. Визит ожидается во второй половине дня 2 декабря.

