Песков: Путин и Уиткофф встретятся 2 декабря во второй половине дня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во второй половине дня 2 декабря, сообщает РИА Новости .

«Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра (2 декабря — ред.). Он (Путин — ред.), собственно, сам вчера (30 ноября — ред.) об этом сказал», — заявил Песков, отметив, что переговоры запланированы на вторую половину дня.

Ранее пресс-секретарь российского лидера подтверждал, что Путин действительно планирует встретиться с Уиткоффом, но точная дата переговоров на тот момент еще не анонсировалась.

Стив Уиткофф планирует приехать в Россию 1 декабря. Встреча в Москве должна закрепить прогресс, достигнутый на переговорах с украинскими представителями, где обсуждались вопросы территориального урегулирования и безопасности.

