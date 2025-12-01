Спецпосланник США Стив Уиткофф прибывает в Москву

Уиткофф и Путин могут встретиться 2 декабря

Спецпосланник США Стив Уиткофф отправится в Москву 1 декабря для подготовки ключевых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, запланированных на 2 декабря, сообщает РИА Новости .

Встреча в Москве должна закрепить прогресс, достигнутый на переговорах с украинскими представителями, где обсуждались вопросы территориального урегулирования и безопасности, отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Уиткофф направится в Москву в понедельник … переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ожидаются во вторник», — пишет агентство.

Ранее делегации Украины и США обсуждали параметры мирного плана, включающего вопросы статуса Донбасса и Крыма, гарантий безопасности и ограничений для ВСУ.