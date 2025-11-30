США и Украина ведут переговоры о территориях и выборах

На встрече во Флориде американская и украинская делегации обсуждают комплексный план, включающий территориальные изменения и ограничения суверенитета Украины, сообщает РИА Новости .

Согласно The Wall Street Journal, рассматриваются условия официального признания Крыма и Донбасса российскими территориями, сокращение численности ВСУ вдвое, запрет на размещение войск НАТО и стратегических вооружений, а также заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Параллельно Евросоюз предлагает альтернативные условия — сохранение армии в 800 тысяч военных и разделение электроэнергии Запорожской АЭС между Россией и Украиной под контролем МАГАТЭ.

Общение между украинской и американской делегациями проходит «напряженно», пишет CNN. AFP называет переговоры «непростыми».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют во вторник представить согласованный с Киевом документ российской стороне. В первой половине недели ожидается визит американской делегации в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

