Движение транспорта временно перекрыли в центре Москвы

сегодня в 18:23

На участках трех улиц в центре столицы в четверг вечером временно перекрыли движение транспорта, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Так, сейчас нет движения машин по улице Покровке, внешней стороне Садового кольца в районе улицы Земляной Вал и улице Конюшковской перед площадью Свободной России.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», улицы столицы загружены на 9 баллов из 10 возможных. В центре многие дороги окрашены в бордовый цвет.

Кроме того, в четверг утром автомобильное движение временно перекрывали в районе дома № 2 на Тверской улице по направлению в центр.

