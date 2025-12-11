Движение транспорта временно перекрыли на участке Тверской улицы в Москве
В четверг утром автомобильное движение временно перекрыли в районе дома № 2 на Тверской улице по направлению в центр, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Водителям предлагают объехать закрытый участок по Третьему транспортному кольцу.
Кроме того, перекрытие ввели и на Боровицкой площади. Альтернативный путь — через Садовое кольцо.
Автолюбителей просят заранее продумывать маршруты движения с учетом действующих ограничений.
