сегодня в 12:38

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили после временных ограничений

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. С обеих сторон затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, сообщается в Telegram-канале крымского оперштаба.

В воскресенье днем дорожное движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. При этом причина ограничений, которые длились всего 20 минут, неизвестна.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда решится проблема с бензином в республике. Трудности с поставками обусловлены сокращением производства на нефтеперерабатывающих предприятиях.

