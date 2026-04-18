В Москве открыли регистрацию на весенний велофестиваль 24 мая

В Москве открыли регистрацию на весенний велофестиваль, который состоится 24 мая. Маршрут пройдет по Садовому кольцу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В текущем году году велофестиваль стартует от проспекта Академика Сахарова. Регистрация на мероприятия доступна по ссылке. При регистрации необходимо выбрать время старта заезда: 13:00, 14:00 или 15:00.

Москвичей призвали приезжать к началу своего заезда для удобства всех участников фестиваля, а также велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей для безопасности.

После регистрации все участники получат номер, который можно распечатать и прикрепить к костюму или велосипеду.

«Весенний заезд состоится 24 мая и пройдет традиционно по Садовому кольцу. Это один из самых популярных и любимых маршрутов среди участников. Регистрация уже открыта, приглашаем вас присоединиться к городскому празднику!» — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что в 2026 году в столице пройдет 6 фестивалей для велосипедистов. Городские власти поддерживают развитие велодвижения, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин.

