Глава Крыма ответил, когда решится проблема с бензином в республике

сегодня в 14:02

Глава РК: в течение двух дней будут обеспечены необходимые объемы бензина АИ-95

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что для решения проблемы с нехваткой бензина в регионе предпринимаются активные меры, сообщает Life.ru .

В своем Telegram-канале он заверил, что в ближайшие двое суток АЗС будут обеспечены достаточным количеством бензина АИ-95.

Вопрос с наличием бензина марки АИ-92 планируется урегулировать в течение двух недель, добавил Аксенов.

Трудности с поставками обусловлены сокращением производства на нефтеперерабатывающих предприятиях. Глава РК подчеркнул, что поддерживает связь с федеральными службами, и попросил крымчан проявить терпение.

